كشفت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمدينة الرياض من خلال موقع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة (بوابة التوظيف)، عن توفر 41 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى.

وأوضحت المدينة الطبية، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممرض قانوني (7 وظائف)، فني التنظير الباطني (6 وظائف)، فني تخطيط قلب – قسم الطوارئ (3 وظائف)، فني بصريات – قسم العيون، فني مختبرات (6 وظائف)، صيدلي (11 وظيفة)، فني طب طوارئ (7 وظائف)، فني تقنية القلب أول.

وأشارت إلى أن التقديم على الوظائف مُتاح بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/04/20 الموافق 2022/11/14، عبر موقع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية