أفادت بعض تسريبات شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بأنها تستعد لإطلاق واحد من أرخص الهواتف الذكية الخاصة بها، والمخصصة لمحدودي الدخل والفئة الشبابية، حيث سيأتي الهاتف مع عدد من الإمكانات المتميزة.

وتعتزم سامسونج إطلاق هاتف Galaxy M04 في الهند خلال الأيام المقبلة، حيث تم رصد الهاتف على الموقع الرسمي لصفحة الدعم الخاصة بالشركة في الهند.

ويؤكد دليل المستخدم أن الهاتف سيطلق في الهند كإصدار جديد، حيث سيحمل الهاتف نفس تصميم Galaxy A04e مع تشابه في عدد كبير من المواصفات.

وسيتوفر الهاتف بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة، على شكل Infinity-V .

ويأتي ذلك بالإضافة إلى بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، مع شحن سريع 10 واط، يتم شحنها عبر منفذ منفذ USB-C، مع ألوان الأسود والبرتقالي النحاسي والأزرق الفاتح.