طلب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، من رؤساء وقادة دول مجموعة العشرين G20 التوقيع على الكرة الرسمية لبطولة ⁧‎كأس العالم 2022.

وأكد “إنفانتينو” أن قطر أعدت كل شي لإقامة كأس عالم ناجحة بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن عمال قطر عملوا في ظروف جيدة.

واضاف: “العمال في قطر عملوا في ظروف جيدة وساهموا في الإعداد الناجح لكأس العالم، وملاعب كأس العالم ستستقبل أكثر من 3 ملايين مشجع”.

فيديو | رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو يطلب من رؤساء وقادة دول مجموعة العشرين G20 التوقيع على الكرة الرسمية لبطولة ⁧#كأس_العالم2022⁩ ⁧#الإخبارية_رياضة⁩ pic.twitter.com/3QGgIRgEsS — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 15, 2022

فيديو | رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو: العمال في قطر عملوا في ظروف جيدة وساهموا في الإعداد الناجح لكأس العالم وملاعب كأس العالم ستستقبل أكثر من 3 ملايين مشجع#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/wruPf6EFtI — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 15, 2022