طلب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، من رؤساء وقادة دول مجموعة العشرين G20 التوقيع على الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022.
وأكد “إنفانتينو” أن قطر أعدت كل شي لإقامة كأس عالم ناجحة بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن عمال قطر عملوا في ظروف جيدة.
واضاف: “العمال في قطر عملوا في ظروف جيدة وساهموا في الإعداد الناجح لكأس العالم، وملاعب كأس العالم ستستقبل أكثر من 3 ملايين مشجع”.
فيديو | رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو يطلب من رؤساء وقادة دول مجموعة العشرين G20 التوقيع على الكرة الرسمية لبطولة #كأس_العالم2022
#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/3QGgIRgEsS
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 15, 2022
فيديو | رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو:
العمال في قطر عملوا في ظروف جيدة وساهموا في الإعداد الناجح لكأس العالم وملاعب كأس العالم ستستقبل أكثر من 3 ملايين مشجع#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/wruPf6EFtI
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 15, 2022
فيديو | رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو:
قطر أعدت كل شي لإقامة كأس عالم ناجحة بكل المقاييس#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/G7gKzC8cp0
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 15, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً