طلب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، من رؤساء وقادة دول مجموعة العشرين G20 التوقيع على الكرة الرسمية لبطولة ⁧‎كأس العالم 2022.

وأكد “إنفانتينو” أن قطر أعدت كل شي لإقامة كأس عالم ناجحة بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن عمال قطر عملوا في ظروف جيدة.

واضاف: “العمال في قطر عملوا في ظروف جيدة وساهموا في الإعداد الناجح لكأس العالم، وملاعب كأس العالم ستستقبل أكثر من 3 ملايين مشجع”.