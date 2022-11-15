أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، التي صدرت اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل التضخم في السعودية لأول مرة منذ مايو الماضي، على أساس شهري إلى 3%، خلال أكتوبر 2022، مقارنة مع 3.1%، في سبتمبر 2022.

وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي، خلال شهر أكتوبر 2022، إلى 3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وأرجعت الهيئة في تقرير لها هذا ارتفاع التضخم السنوي في السعودية، إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4%،وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 3.3%.

وتأثر قسم الأغذية والمشروبات، بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%.

وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أكتوبر 2022 نظرا لوزنه في المؤشر (18.8%).