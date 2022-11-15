طرد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، “موظف” عبر تغريدة مباشرة له على “تويتر”؛ بعد احتدام النقاش بينهما.

وتفصيلا، بدأ الأمر حين اعتذر “ماسك” لبطء تويتر في العديد من البلدان، لاسيما على نظام اندرويد.

ورد المطور إريك فرونهوفر وهو موظف بمنصة “تويتر” قائلاً: ” عملت لـ 6 سنوات على تويتر أندرويد، وتلك الادعاءات خاطئة وفي غير محلها”.

وسأله مالك تويتر “ماسك”: “ماذا فعل المطورون لإصلاح هذا الخلل أو البطء؟”، لينتقد البعض رد فعل الموظف فعلق قائلا: “ما الذي يمنع المدير من مناقشة تلك المسائل عبر اجتماع مع الموظفين أو إيميل أقلها”.

ليرد “ماسك” على أحد المغردين مؤكدا أنه أقال الموظف بسبب طريقة تصرفه.

وكان ماسك قد طرد آلاف الموظفين فيما استقال البعض الآخر أيضاً، كما وجه تحذيراً في أول بريد رسمي له لموظفي الشركة، مؤكداً أنها قد تعلن إفلاسها.