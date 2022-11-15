مصابان بالسكري يرويان‬⁩ كيف تعدل السكر لمستوياته الطبيعية بعد ممارسة المشي (فيديو)

روى مصابان بالسكري،‬⁩ كيفية تعدل السكر لمستوياته الطبيعية بعد ممارستهم لرياضة المشي، والمواظبة عليها.

وقال أحد المصابين في حديثه على “نشرة التاسعة “المُذاعة على قناة الإخبارية:” أنه كان شخص يمارس حياته اليومية بشكل عادي، وكانت الرياضة آخر أولوياته، وعندما جاءه السكري بدأ يمارس رياضة الجري.”

وأضاف:” أن السكر كانت نسبته قبل ممارسة الجري 780 والآن وبعد 4 سنوات ضبط أصبح 120″، لافتًا أنه يمشي باليوم من 6 إلى 9 كيلو .

بينما قال المصاب الآخر :” أنه عندما اكتشف أنه مريض سكري كانت نسبة السكر 400 ووصف له الطبيب علاج”، مُشيرًا إلى أنه اتجه لممارسة الرياضة حتى أصبحت نسبة السكر طبيعية .