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الثلاثاء15 نوفمبر

مصابان بالسكري يرويان‬⁩ كيف تعدل السكر لمستوياته الطبيعية بعد ممارسة المشي (فيديو)

منذ 37 دقيقة
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مصابان بالسكري يرويان‬⁩ كيف تعدل السكر لمستوياته الطبيعية بعد ممارسة المشي (فيديو)
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روى مصابان بالسكري،‬⁩ كيفية تعدل السكر لمستوياته الطبيعية بعد ممارستهم لرياضة المشي، والمواظبة عليها.

وقال أحد المصابين في حديثه على “نشرة التاسعة “المُذاعة على قناة الإخبارية:” أنه كان شخص يمارس حياته اليومية بشكل عادي، وكانت الرياضة آخر أولوياته، وعندما جاءه السكري بدأ يمارس رياضة الجري.”

وأضاف:” أن السكر كانت نسبته قبل ممارسة الجري 780 والآن وبعد 4 سنوات ضبط أصبح 120″، لافتًا أنه يمشي باليوم من 6 إلى 9 كيلو .

بينما قال المصاب الآخر :” أنه عندما اكتشف أنه مريض سكري كانت نسبة السكر 400 ووصف له الطبيب علاج”، مُشيرًا إلى أنه اتجه لممارسة الرياضة حتى أصبحت نسبة السكر طبيعية .

 

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