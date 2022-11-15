أوضح استشاري الجلدية وجراحة التجميل عمرو عبدالجبار، أسباب الإصابة بقشرة الشعر وهل هي معدية.

وقال الدكتور عمرو عبدالجبار، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن القشرة التهاب بسيط في فروة الرأس يظهر في شكل قشور دقيقة وبيضاء، بينما هناك قشرة أخرى مرتبطة ببعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية وفطريات الحيوانات.

وأكد استشاري الأمراض الجلدية، أن القشرة غير معدية تماما، لافتًا إلى أن كثرة أو قلة الاستحمام سبب للإصابة بقشرة الشعر.