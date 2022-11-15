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الثلاثاء15 نوفمبر

فيروس الشتاء يشكل قلقًا على الأطفال وكبار السن

منذ 13 دقيقة
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شدد خبراء في الصحة على التحذير من فيروس خطير قد يتسبب بإصابات كثيرة هذا الشتاء حول العالم يعرف باسم “الفيروس التنفسي المخلوي”.

وأوضحت الأرقام الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن “الفيروس التنفسي المخلوي” بات السبب الرئيسي لدخول الأطفال إلى المستشفيات مؤخرًا.

وقالت الوكالة:” أن قرابة ثلث الأطفال في المملكة المتحدة يعانون من الفيروس الذي يتسبب بالتهاب رئوي، وتورم القصبات الهوائية.

ويلاحظ أن الوضع في أستراليا يبدو أفضل بكثير، حيث شهدت البلاد أيضا زيادة مفاجئة في الإصابات بهذا الفيروس، وكذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة.

وأفاد العلماء بأنه يصعب التنبؤ بالتأثير الذي قد يكون للفيروس التنفسي المخلوي، نظرًا لوجود عدد قليل جدًا من حالات الإصابة به في العامين الماضيين، بسبب عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي التي رافقت تفشي كوفيد-19.

 

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