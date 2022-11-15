حدد برنامج حساب المواطن، المدة المتبقية لاستمرار الدعم الإضافي، مؤكداً أهمية تحديث البيانات حتى لا يتأثر الدعم المستحق للمستفيد.

وأوضح حساب المواطن، أن الدعم الإضافي المقدم حتى نهاية العام المالي الحالي، مضيفًا أنه يقوم بدراسة دورية لضوابط الدعم بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.