لفت خاتم ذهبي يرتديه الملك البريطاني، تشارلز الثالث، في خنصره منذ منتصف السبعينيات، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُشار إلى أن مجموعة مجوهرات العائلة الملكية في بريطانيا تشتهر عالميا، وقد تعمق الخبراء منذ فترة طويلة في تاريخ القطع التي ترتديها الملكة إليزابيث وبقية الأسرة على نطاق أوسع.

وجاء من بين قطع المجوهرات التي تم الكشف عنها مؤخرا، هو خاتم الخنصر الذهبي للملك تشارلز الثالث، والذي تم رصده وهو يرتديه منذ منتصف السبعينيات.

وألقى خبراء المجوهرات في “ستيفن ستون” نظرة أعمق على الخاتم، الذي من الواضح أنه المفضل لدى الملك، ووجدوا أنه المحتمل أن يكون الخاتم الذي يزن 20 غراما، ويعود تاريخه إلى 175 سنة، مصنوعا من الذهب الويلزي.

وأفاد الخبير في المجوهرات، ماكسويل ستون، بأن معنى الخاتم يرتبط بتراث عائلي رمزي، في البداية تتم صناعته واستخدامه لتمييز المستندات، وعادة ما يتم الضغط على وجه الخاتم الذي يحمل شعار العائلة في الشمع الساخن.

ويُذكر أنه تم نقش خاتم الملك برمز أمير ويلز، وهذا بمثابة تذكير بأنه على الرغم من أنه ولد ليحكم، فقد أمضى 64 عاما من حياته كأمير لويلز.