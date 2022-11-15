اتفق المنتخب الوطني والمنتخب الكرواتي، اليوم الثلاثاء، على تغيير موعد بداية المباراة الودية المقرر إقامتها بين المنتخبين غذا الأربعاء.

ويأتي ذلك لتقام عند الثالثة عصرا بدلا من الواحدة ظهرا، وذلك لإتاحة الفرصة للمنتخبين للعب في أجواء أقل حرارة.

ويذكر أن المباراة تمثل آخر وديات الأخضر قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث سيستهل مبارياته يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة منتخب الأرجنتين، ويلتقي منتخب بولندا يوم 26 من الشهر ذاته قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر.