توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مُمثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها اليوم، استمرار تأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم مناطق المملكة, حيث يتوقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط زخات من البرد ابتداءً من اليوم وحتى يوم السبت المقبل.

وبّين تقرير الهيئة أن الفرصة لاتزال مهيأة – بمشيئة الله تعالى – لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة وتشمل “العاصمة المقدسة، والطائف، والجموم، والكامل، وخليص”، وعلى منطقة المدينة المنورة وتشمل محافظات “ينبع، والمدينة المنورة، والمهد، والحناكية، والعلا، وخيبر، والعيص، ووادي الفرع”، بينما توقعت الهيئة أن تستمر التقلبات الجوية من اليوم وحتى السبت المقبل على منطقة حائل “حائل، وبقعاء، والغزالة، والشنان ومعظم محافظات المنطقة” ، وكذلك منطقة القصيم “بريدة، وعنيزة، والرس ومعظم أنحاء المنطقة”، وأيضاً المنطقة الشرقية “حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا” ، ومنطقة الحدود الشمالية “رفحاء وعرعر” .

كما تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى – إلى استمرار التقلبات الجوية بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك تشمل “تبوك، وتيماء، وأملج” ومنطقة الجوف “سكاكا، ودومة الجندل، والقريات، وطبرجل” وكذلك منطقة مكة المكرمة “جدة، ورابغ، والقنفذة، والليث، والعرضيات، وأضم، وميسان”، والحدود الشمالية “طريف”، في حين يتوقع أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على منطقة عسير”أبها، والنماص، وبلقرن، والمجاردة، وبارق، وتنومة”، ومنطقة جازان “فيفا، والخوبة، والعارضة، وهروب، والحرث، والدائر”، ومنطقة الباحة “الباحة، وبلجرشي، والمندق، والقرى”، وكذلك منطقة الرياض “عفيف، والدوادمي، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء”، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها يومي الخميس والجمعة إلى أجزاء من منطقتي الرياض “العاصمة الرياض، ورماح ، والمزاحمية” والمنطقة الشرقية “الجبيل، والدمام، والخبر، والقطيف، والظهران”.