أعلنت شركة تويوتا عن قائمة أسعار سيارات تويوتا “الاس يو في” في سوق المملكة، حيث يتهافت الجميع على تلك الفئة.

تويوتا رايز

تتوفر سيارة تويوتا رايز موديل 2023 داخل السوق السعودي في فئتين مختلفتين في التجهيزات، بالأسعار التالية:

الفئة الأولى: بسعر يصل إلى 66,240 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.

الفئة الثانية بسعر يصل إلى 72,910 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.

تويوتا راش

تتواجد سيارة تويوتا راش موديل 2023 داخل السوق السعودي في فئتين مختلفتين في التجهيزات، بالأسعار التالية:

الفئة الأولى: فئة STD بسعر يصل إلى 73,255 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.

الفئة الثانية: فئة GL بسعر يصل إلى 79,005 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.

تويوتا كورولا كروس

تتواجد السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 داخل السوق السعودي في 3 فئات مختلفة التجهيزات، بالأسعار التالية:

الفئة الأولى: فئة LE HEV بسعر يصل إلى 87,170 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.

الفئة الثانية: فئة XLE HEV بسعر يصل إلى 96,140 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.

الفئة الثالثة: فئة LTD HEV بسعر يصل إلى 109,480 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.