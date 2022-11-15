أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

صيدلي (الخدمة المدنية)

فني /مساعد طبيب اسنان (خدمة مدنية )

فني معلوماتيه صحية (خدمة مدنية )

فني سحب دم(خدمة مدنية )

فني تقنية القلب (تصوير قلب بالموجات الصوتيه) خدمة مدنية

فني ترميز طبي (خدمة مدنية )

فني أشعة (خدمة مدنية)

سكرتارية طبية (خدمة مدنية )

وأوضحت أنه يتم التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على رابط الموقع .