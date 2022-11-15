أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المسميات الوظيفية:
صيدلي (الخدمة المدنية)
فني /مساعد طبيب اسنان (خدمة مدنية )
فني معلوماتيه صحية (خدمة مدنية )
فني سحب دم(خدمة مدنية )
فني تقنية القلب (تصوير قلب بالموجات الصوتيه) خدمة مدنية
فني ترميز طبي (خدمة مدنية )
فني أشعة (خدمة مدنية)
سكرتارية طبية (خدمة مدنية )
وأوضحت أنه يتم التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على رابط الموقع .
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