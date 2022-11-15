اعترضت البحرية الأميركية شحنة إيرانية ضخمة من المواد المتفجرة كانت متجهة إلى اليمن الأسبوع الماضي في المياه الدولية لخليج عمان.

وتمكنت من ضبط 70 طنا من وقود الصواريخ في قارب متجه من إيران إلى الشواطئ اليمنية، حيث أشارت إلى أن الوقود المهرب يكفي لـ10 صواريخ باليستية.

كما عثرت على أكثر من 100 طن من السماد المتفجر، مبينة أنه تم اعتراض السفينة وأفراد طاقمها اليمنيين الأربعة تم أثناء عبورها من إيران على طول طريق يستخدم تاريخيًا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

وأكدت البحرية الأمريكية أن أعمال التهريب التي تقوم بها طهران خطيرة وغير مسؤولة، مشيرة إلى أن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو تهريبها إلى ميليشيات الحوثي ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي.