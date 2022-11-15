نشرت منصة “حاضرين” إجابات أبرز الأسئلة الشائعة للمسافرين من المملكة إلى المونديال.

– هل يمكنني الدخول إلى قطر بمركبي الخاصة خلال فترة المونديال؟

يجب استخراج تصريح للدخول بمركبتك الخاصة إلى قطر عبر تطبيق قيا، وتبلغ قيمة التصريح 5000 ريال.

– أين سيكون موقع الحافلات المخصصة للمشجعين للرحلات الجوية الترددية في مدينة الرياض؟

يوجد مواقف مخصصة في جامعة الملك سعود.

– ماهي تكلفة خدمة النقل الترددي بالحافلات من مواقف جامعة الملك سعود إلى صالة المغادرة الجوية؟

لا توجد رسوم، ستقدم الخدمة بشكل مجاني دون الحاجة للحجز مسبقا.

– ماهي فترة تشغيل خدمة النقل الترددي بالحافلات الخاصة بالرحلات الترددية اليومية؟

تبدأ خدمات النقل الترددي بالحافلات في تاريخ 19 نوفمبر 2022 حق تاريخ 04 ديسمبر 2022 وعلى مدار 24 ساعة.

، هل يوجد رسوم على خدمة النقل الترددي بالحافلات في منفذ سلوى؟

لا، ستقدم الخدمة بشكل مجاني، ويتطلب حجز مسبق لخدمة النقل بالحافلات عبر الموقع الإلكتروني الحجز خدمات النقل الترددي في منفذ سلویه

– أين سیکون موقع الإركاب الخاص بالحافلات للمسافرين عبر المنافذ البرية؟

يوجد موقع للإركاب بالقرب من منفذ سلوى (للذهاب إلى دولة قطر)، بالإضافة إلى موقع الإركاب في منفذ أبو سمرة (للعودة إلى المملكة العربية السعودية).

– ماهي الوثائق المطلوبة في موقع الإركاب الخاص بالحافلات في منفذ سلوى للمقيم في السعودية؟

|

جواز السفر المسجل في منصة قيا، و بطاقة قيا، وإقامة سارية المفعول، وتأشيرة خروج وعودة سارية.

– أود الحصول على بطاقة هيا، هل يجب الحصول على تذاكر حضور للمباريات؟

اعتبارا من 2 ديسمبر 2022، يمكن الحصول على بطاقة قيا دون اشتراط الحصول على تذاكر المباريات.