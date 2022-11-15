أوضح الاستشاري النفسي أسامة النعيمي، الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدل حالات الاكتئاب.

وأوضح “أسامة” أن تشخيص الاكتئاب أصبح أسهل، فبعض الشعوب تشعر بالاكتئاب بينما الشعوب الأخرى ليس لديها الوقت للشعور بالاكتئاب، فزيادة الوعي بوجود الاكتئاب فجعل تشخيص الاكتئاب أسهل ومعالجة الاكتئاب أسهل.

وتابع: “إذا استمر الشعور بحالة الحزن وفقدان الاهتمام واضطرابات الوزن واضطرابات النوم والأفكار السلبية، لمدة أكثر من أسبوعين وتكرر فيعني ذلك الإصابة بالاكتئاب”، وذلك بحسب قناة “العربية”.

الاستشاري النفسي أسامة النعيمي يوضح الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدل حالات الاكتئاب!#صباح_العربية

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