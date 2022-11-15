أكد رئيس الخطوط الحديدية سابقًا، المهندس محمد السويكت، أنه لابد من تبني استراتيجية للتوسع في تشغيل القطارات في جميع أنحاء المملكة، لتحسين جودة الحياة ضمن أهداف رؤية 2030 .

وقال “السويكت” في حديثه على هامش جلسه بعنوان ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية، بمنتدى الرياض الاقتصادي:” أن قطاع الخدمات اللوجستية أساس في تطوير البنية التحتية في المملكة .”

وأضاف:” أن جامعة الملك سعود بدأت التدريس في تخصصات للسكك الحديدية”، كما أنه طالب جميع الجامعات المحلية أن تتبنى دراسه هذه التخصصات .

فيديو | رئيس الخطوط الحديدية سابقا المهندس محمد السويكت: لابد من تبني استراتيجية للتوسع في تشغيل القطارات في جميع أنحاء المملكة #منتدى_الرياض_الاقتصادي#الإخبارية pic.twitter.com/nbjN4pk6U4 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 15, 2022

فيديو | رئيس الخطوط الحديدية سابقا المهندس محمد السويكت: قطاع الخدمات اللوجستية أساس في تطوير البنى التحتية في المملكة #منتدى_الرياض_الاقتصادي#الإخبارية pic.twitter.com/9R0Tpw9t1s — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 15, 2022