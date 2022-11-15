فاجأ عداء صيني الجمهور باستمراره في تدخين السجائر دون انقطاع، وذلك بينما كان يركض في سباق الماراثون لمسافة قدرها 42 كيلومترًا ولمدة ثلاث ساعات ونصف.

ويبلغ العداء المعروف باسم “العم تشين” 50 عامًا، حيث أكمل مؤخرًا ماراثون شينغيانغ بمدينة جيانده الصينية، بينما كان يدخن السجائر طوال السباق الذي تبلغ مسافته 42 كيلومترًا.

واحتل المركز الـ 574 في هذا السباق، من بين ما يقرب من 1500 عداء، وبزمن بلغ 3:28:45، على الرغم من تدخينه السجائر بشكل متواصل.

وسجل في ماراثون قوانغتشو 2018، مدة جري بلغت 3:36، بينما ركض في ماراثون شيامن 2019، لمدة 3:32 ساعات.