أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني، أن أكثر من سيتأثر باستبعاد فهد المولد، هو اللاعب نفسه نظراً لتوقيت استبعاده.

وقال “رينارد” في تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي للحديث عن مواجهة كرواتيا الودية:” سأفتقد فهد لأنه لاعب مهم للمنتخب وكان مؤثر معنا بالتصفيات، حيث أنه سجل 4 وصنع مثلها، ومن حل بديلاً له نثق به ونثق بالمجموعة التي لدينا.”

وأضاف:” شعرنا بالقلق لإصابة سلمان الفرج، لكن أطمنكم اللاعب جاهز للمشاركة غداً وهو قائد الفريق ولاعب مهم لنا.”

وأشار رينارد إلى أن جميع اللاعبين بجاهزية كاملة وبامكانهم اللعب 90 دقيقة في المباريات المقبلة.

وأوضح أن منتخب ⁧‫كرواتيا‬⁩ أحد المرشحين لتحقيق كأس العالم، فقد وصلوا للنهائي في النسخة الماضية ولديهم لاعبين رائعين، واللعب أمام كرواتيا يعد خيار جيد قبل المونديال حيث أن لديهم مدرب رائع.

وعن الأداء بالوديات السابقة، قال هيرفي: “دائما المباريات الإعدادية تختلف عن المباريات الرسمية، لأن الظروف تختلف تمامًا، بينما قال عن تأثير تغيير الملعب وموعد المباراة:” في كرة القدم يجب أن تتكيف مع جميع الظروف.”

ومن جانبه أكد رينارد أن الدافعية ستختلف بين مباراة الغد والمباراة الأولى في المونديال، واللاعبين سيكونوا جاهزين لتقديم كل ما لديهم في 22 نوفمبر.

واختتم حديثه قائلاً:” رسالتي الرئيسية ثقوا باللاعبين، تعرفوهم جيداً ونعلم أن المسابقة كبيره ويجب أن نتحلى بالثقة.