تمكنت المواطنة الشابة هيا الموسى، المهتمة بالذكاء الاصطناعي، من ابتكار روبوت لمكافحة الحرائق.

وقالت الشابة هيا الموسى، خلال مشاركتها مع برنامج “صباح السعودية”، أنها خريجة جامعة الأميرة نورة تخصص تصميم منتجات ومهتمة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أنه بدأ هذا الاهتمام من خلال طرح تساؤلات عن كيفية تصميم مثل تلك الروبوتات وكيف تخدم رؤية المملكة من خلالها، لافتة إلى أن الداعم الأول لها في ابتكارها أهلها وعائلتها ومشرفيها بالجامعة.

وأشارت إلى أن الفكرة بدأت لديها حينما فكرت في تطوير وسائل النقل لتختار الدفاع المدني، لتبتكر روبوتا لمكافحة الحرائق ومصمم ليكون في المدن السكنية والمحطات وأيضًا الشركات للصناعات النفطية.