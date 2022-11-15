كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية (MODON)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بمكة المكرمة.
وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي هو:
– مدير المشروع
وأفادت بأن المؤهلات والخبرة المطلوبة للتقديم على الوظائف هي:
– درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو التخطيط الحضري
– خبرة شاملة لا تقل عن 15 عامًا في المجالات ذات الصلة ، وخبرة 5 سنوات في إدارة التخطيط الرئيسي ومشاريع تصميم البنية التحتية.
وأشارت الهيئة إلى أن التقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn) : هنا
وأكدت أن التقديم متاح حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.
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