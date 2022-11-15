كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية (MODON)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بمكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي هو:

– مدير المشروع

وأفادت بأن المؤهلات والخبرة المطلوبة للتقديم على الوظائف هي:

– درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو التخطيط الحضري

– خبرة شاملة لا تقل عن 15 عامًا في المجالات ذات الصلة ، وخبرة 5 سنوات في إدارة التخطيط الرئيسي ومشاريع تصميم البنية التحتية.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn) : هنا

وأكدت أن التقديم متاح حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.