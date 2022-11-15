أكد المهندس عبدالله العوفي رئيس مجلس إدارة شركة الخوادم الرقمية، أن التقنية ساعدت في تحسين جودة التعليم والطلاب على التعلم.

وتفصيلا، قال “العوفي” في حديثه، إن التقنية ساعدت الطلاب والطالبات في تحضير دروسهم بشكل مسبق مع وجود قنوات تواصل إلكترونية ومواقع إلكترونية متخصصة في مجال التعليم، مع مراعاة اختلاف الفروقات الفردية والجماعية بين الطلاب .

أما عن أفضل التطبيقات التي تساعد الطلاب على المذاكرة الجيدة، أضاف: “بعض التطبيقات منها منصة نون أكاديمي وكذلك منصة نفهم وأيضًا منصة واضح والتي توفر فيديوهات تعليمية وشروحات للمواد الدراسية برسوم شهرية مبسطة”، بحسب برنامج “صباح السعودية”.