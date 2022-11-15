قصت إيفانكا ترامب صورة كيمبرلي جيلفويل خطيبة شقيقها دونالد ترامب جونيور، من صورة حفل زفاف شقيقتها تيفاني ترامب.

ويظهر في الصورة الأصلية المذيعة السابقة بشبكة فوكس نيوز بجانب إيفانكا وميلانيا ترامب زوجة الرئيس السابق لأمريكا، ووالدة تيفاني مارلا مابلز، ولارا ترامب زوجة إريك ترامب، مع العروس خلال الحفل الذي أقيم السبت.

ونشرت إيفانكا الصور عبر حسابها على انستجرام من دون جيلفويل، ثم عادت ونشرت الصورة الأصلية ضمن صيغة القصة، بعدما أشار البعض إلى أن الصورة مقطوعة بحسب الصحيفة.

ووضعت إيفانكا الصورة الأصلية مرفقة بثلاثة رموز تعبيرية لوجه مبتسم بثلاثة قلوب، خشية أن يعتقد البعض أن هناك أي خصومة بين السيدتين.

وأرجع البعض سبب قص إيفانكا لصورة جيلفويل بأن ارتداءها فستانًا أسود لا يتناسب مع المناسبة.