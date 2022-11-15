شدد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، التحذير على وجوب تجنّب وقوع “حرب باردة أخرى”.

وأفاد ويدودو في افتتاح قمة مجموعة الـ20 في بالي اليوم الثلاثاء، بأنه شرف لبلاده أن تستضيف هذه القمة.

وأضاف:” أدرك أننا نحتاج إلى جهود ضخمة حتى نتمكن من الجلوس معاً في هذه القاعة”، مؤكدًا أن المسؤولية تقتضي بإنهاء الحرب، في إشارة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي دخلت شهرها التاسع.

كما أنه دعا إلى تجنب انقسام العالم إلى معسكرات عدة، قائلاً:” يجب ألا ندع العالم ينزلق إلى حرب عالمية جديدة، ويجب ألا نفشل في ذلك.

وتابع ويدودو في حديثه:” أن العام القادم سيكون أكثر صعوبة من العام الحالي ويجب مواجهة التحديات العالمية بروح التعاون”، مُشيرًا إلى أن العالم في انتظار نتائج قمة الـ20، ولهذا لا يجب أن تفشل القمة.

والجدير بالذكر أنه إلى جانب الملف الروسي، ستناقش مجموعة الـ20 أمن الغذاء والطاقة، كما ستصدر إعلانات بشأن مبادرات تتعلق بصندوق مكافحة الأوبئة، وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وغيرها.