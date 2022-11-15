بالفيديو.. “الراجحي”: عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص يصل إلى 2 مليون سعوديًا

أكد وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، أنه وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2 مليون سعوديًا.

وقال المهندس أحمد الراجحي، في خطابه خلال منتدى الرياض الاقتصادي، أن هذا الرقم لم يكن ليتحقق إلا بتوفيق الله وبجهود رجال الأعمال واستجابتهم لبرامج التوطين وقناعتهم بأن شبابنا وشاباتنا قادرين على تأدية العمل.

وأشار “الراجحي” إلى أن نسبة بطالة السعوديين وصلت إلى رقم تاريخي لم نحققه منذ 20 سنة وهو 9.7%.

فيديو | وزير الموارد البشرية م. أحمد الراجحي: وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2 مليون سعودي#الإخبارية#منتدى_الرياض_الاقتصادي pic.twitter.com/Y3zTJW5Jk5 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 15, 2022