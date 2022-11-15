أعلنت بورش عن تأجيل موعد إطلاق موديل ماكان الكهربائي الجديد كلياً لعام 2024؛ وذلك بسبب بعض الإشكاليات البرمجية.

وبدأت العلامة بالفعل بتوضيح بعض المواصفات التقنية المتوقعة للكروس أوفر، أبرزها اعتمادها على محركين كهربائيين بقوة 603 حصان وعزم دوران 1000 نيوتن متر، مع بطارية 100 كيلوواط\س تدعم الشواحن فائقة السرعة.

وتستند السيارة إلى شاسيه PPE المشترك مع سيارة اودي Q6 اي ترون الجديدة، وستتوفر بنظام دفع كلي بفضل المحرك الكهربائي الموضوع على كل محور، مع تحديثهم مقارنة بالمحركات المستخدمة في تايكان لتحسين كثافة الطاقة وكفاءة استهلاكها.

أما بالنسبة لأرقام الأداء، فهي منخفضة بعض الشيء مقارنة بمحركات تايكان تيربو اس التي تولد 761 حصان و1050 نيوتن متر من محركيها الكهربائيين، ولكنها تظل أرقام مدهشة في فئة ماكان، وستحصل السيارة كذلك على قفل تفاضلي إلكتروني اختياري.