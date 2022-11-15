هالاند يتلقى عرضًا غريبًا من فريق إنجليزي لمدة 28 يومًا

تقدم نادي آشتون يونايتد الإنجليزي بعرض لمانشستر سيتي ليستعير نجمه النرويجي إرلينغ هالاند، لمدة 28 يوم خلال فترة توقف مباريات الدوري الممتاز بسبب كأس العالم 2022.

ويُشار إلى أن النرويج فشلت في التأهل إلى المونديال، مما يعني أن هداف الدوري الإنجليزي سيغيب عن الحدث العالمي الذي ستتوقف خلاله منافسات كرة القدم في معظم دول العالم، وهو ما دفع أشثون يونايتد للتقدم بطلبه الغريب.

وفي السياق، قال مايكل كليغ، مدرب فريق الدرجة السابعة الإنجليزي، في تصريحات لإذاعة “بي بي سي راديو 5 لايف”: “نحن نبحث عن مهاجم، لذلك فكرنا في ضمه، لماذا لا، إن السيتي لا يلعب، نريد المساعدة من خلال الحفاظ على لياقة إيرلينغ”.

وأضاف: “لقد كان من الصعب على أي من الفرق في دورينا أن يكتسب زخما، لذلك أنا متأكد من أن إضافة هذا الرجل الرائع (هالاند) ستساعدنا في الارتقاء إلى أعلى الجدول”، بينما أكد النادي أنه لم يتلق أي رد حتى الآن من مانشستر سيتي

يُذكر أن هالاند سجل 23 هدفًا في جميع المسابقات بقميص السيتي منذ انضمامه للنادي الإنجليزي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف الماضي.