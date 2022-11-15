كشف مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى .
وأوضح أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :
1: صيدلي أول
بكالوريوس علوم صيدلة. أو فارم على مستوى الدخول. د. بخبرة 4 سنوات.
رخصة مزاولة مهنة الصيدلي سارية المفعول صادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: ممرض وحدة العناية المركزة
بكالوريوس / درجة جامعية / دبلوم في التمريض (معادل للبلد)
تدريب لمدة عام للممرضات السعوديين مع BSN
غير سعودي لمدة عامين مع BSN
غير سعودي حاصل على شهادة جامعية / دبلوم لمدة 4 سنوات وغيرها.
3- ممرض NICU
بكالوريوس / درجة جامعية / دبلوم في التمريض (معادل للبلد)
يستخدم المهارات القيادية كممرضة مسئولة عن المناوبة.
يتواصل بشكل فعال لضمان سلامة المرضى.
يوضح المعرفة ويتبع جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بالمستشفى وغيرها .
4: الممرض المسؤول:
بكالوريوس / درجة جامعية / دبلوم في التمريض (معادل للبلد)
يستخدم المهارات القيادية كممرضة مسئولة عن المناوبة.
يتواصل بشكل فعال لضمان سلامة المرضى.
يستخدم فريقًا متعدد التخصصات لضمان تجربة المريض المثلى، وغيرها.
5- ممرض عام قسم صحة المرأة
بكالوريوس / درجة جامعية / دبلوم في التمريض (معادل للبلد)
تدريب لمدة عام للممرضات السعوديين مع BSN
يحترم المرضى وأسرهم ويعزز ثقافة رعاية تتمحور حول المريض، وغيرها.
6- ممرض طوارئ
بكالوريوس / درجة جامعية / دبلوم في التمريض (معادل للبلد)
يدافع عن المريض من خلال توجيه أفضل الممارسات ومعايير الرعاية داخل فريق متعدد التخصصات، وغيرها.
7- فني مختبرات طبية ثالث
بكالوريوس. علوم المختبرات السريرية (الطبية)
شهادة BLS
ترخيص SCFHS
وأشار إلى أن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط: هنا
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