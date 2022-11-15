كشف مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى .

وأوضح أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1: صيدلي أول

بكالوريوس علوم صيدلة. أو فارم على مستوى الدخول. د. بخبرة 4 سنوات.

رخصة مزاولة مهنة الصيدلي سارية المفعول صادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

2: ممرض وحدة العناية المركزة

بكالوريوس / درجة جامعية / دبلوم في التمريض (معادل للبلد)

تدريب لمدة عام للممرضات السعوديين مع BSN

غير سعودي لمدة عامين مع BSN

غير سعودي حاصل على شهادة جامعية / دبلوم لمدة 4 سنوات وغيرها.

3- ممرض NICU

بكالوريوس / درجة جامعية / دبلوم في التمريض (معادل للبلد)

يستخدم المهارات القيادية كممرضة مسئولة عن المناوبة.

يتواصل بشكل فعال لضمان سلامة المرضى.

يوضح المعرفة ويتبع جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بالمستشفى وغيرها .

4: الممرض المسؤول:

بكالوريوس / درجة جامعية / دبلوم في التمريض (معادل للبلد)

يستخدم المهارات القيادية كممرضة مسئولة عن المناوبة.

يتواصل بشكل فعال لضمان سلامة المرضى.

يستخدم فريقًا متعدد التخصصات لضمان تجربة المريض المثلى، وغيرها.

5- ممرض عام قسم صحة المرأة

بكالوريوس / درجة جامعية / دبلوم في التمريض (معادل للبلد)

تدريب لمدة عام للممرضات السعوديين مع BSN

يحترم المرضى وأسرهم ويعزز ثقافة رعاية تتمحور حول المريض، وغيرها.

6- ممرض طوارئ

بكالوريوس / درجة جامعية / دبلوم في التمريض (معادل للبلد)

يدافع عن المريض من خلال توجيه أفضل الممارسات ومعايير الرعاية داخل فريق متعدد التخصصات، وغيرها.

7- فني مختبرات طبية ثالث

بكالوريوس. علوم المختبرات السريرية (الطبية)

شهادة BLS

ترخيص SCFHS

وأشار إلى أن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط: هنا