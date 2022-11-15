مدرب منتخب الإمارات للاعبيه: لا تلمسوا ميسي وتجنبوا إصابته

طالب مدرب المنتخب الإماراتي، رودولفو أروابارينا، من لاعبي “الأبيض” عدم لمس النجم ليونيل ميسي خلال مباراة الفريقين الودية غدا الأربعاء، وذلك كي لا يحرم (أروابارينا) من دخول الأرجنتين.

وقال أروابارينا في مقابلة مع صحيفة lanacion الأرجنتينية :” أنه تحدث مع لاعبيه بشأن الحرص على عدم لمس ميسي وتجنب إصابته قبل أيام من انطلاق المونديال.”

وأضاف: “تحدثنا قليلا مع اللاعبين بشأن ميسي، فنحن نعرف ميسي وما يمثله للعالم كله؛ لذلك قلت للاعبين احرصوا على عدم لمسه، لأنني حينها لن أستطيع دخول الأرجنتين،

وتابع:” لا شك أن جميع اللاعبين سيحرصون على الحصول على قميص ميسي عقب المباراة، لكني أتمنى تقديم مباراة جيدة وأن تكون المباراة استعدادا قويًا للفريقين”.

والجدير بالذكر أن ميسي انضم إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني في أبوظبي وسيشارك في مواجهة منتخب بلاده وديا أمام الإمارات، قبل بدء مشوار البطولة العالمية أمام المملكة في 22 نوفمبر الحالي.