أقدم المحتجون ضد نظام الملالي، على حرق الدراجات النارية التابعة لشرطة الملالي في شوارع طهران.

وأغلقت المتاجر في مختلف أنحاء إيران الثلاثاء بعدما دعا منظمو الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني إلى التظاهر في مناسبة مرور ثلاث سنوات على حملة قمع دامية خلال احتجاجات نُظمت جراء ارتفاع أسعار الوقود.

ومن الجدير بالذكر، أن إيران تشهد احتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الملالي، والتي اندلعت منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.