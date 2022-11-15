يعمل تطبيق واتساب على تحديثات جديدة؛ لتغيير طريقة عمل الدردشات الجماعية، بالإضافة إلى مميزات جديدة أخرى في الإصدار التجريبي.

وأكد موقع WABetaInfo أن التحديثات القادمة ستحدث تغييرًا كبيرًا في عمل التطبيق.

وعلى الرغم أن واتساب لم يُحدد موعد طرح جميع هذه الميزات في الإصدار العام، إلا أن الأمر قد يستغرق أيامًا أو أسابيع، في حين قد تستغرق بعض التحديثات شهورًا، وإليك خمس من الميزات الجديدة التي يتم تطويره:

أولاً: قسم مخصص للرسائل القابلة للاختفاء معاد تصميمه بحيث يسهل استخدامه.

ثانياً: القدرة على فتح الدردشات بسرعة باستخدام رقم هاتفك حتى تتمكن من التحدث.

ثالثا: تطوير وضعية تتيح لك إضافة رقم هاتف إضافي إلى حسابك الحالي على واتساب.

رابعاً: كتم صوت تلقائي عند الانضمام إلى مجموعات واتساب كبيرة.

خامساً: دعم جديد لميزة “عدم الإزعاج” على مستوى النظام، والتي ستكشف عن المكالمات الفائتة أثناء “كتم الصوت”.

ومن المتوقع أن تجعل هذه التغييرات استخدام التطبيق أسهل بكثير على الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لإصدار أي منها.

والجدير بالذكر أنه يمكن لمن يرغب أن يجرب ميزات واتساب الجديدة، قبل إتاحتها للجميع، الانضمام إلى الإصدار التجريبي واتساب بيتا عن طريق متجر غوغل بلاي من أجهزة أندرويد.