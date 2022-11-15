دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار يستمر شهرا خلال فترة إقامة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وأبان إنفانتينو لزعماء مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الرائدة في إندونيسيا، اليوم (الثلاثاء)، بأن كأس العالم وفر «منصة فريدة من نوعها» للسلام والوحدة.

وقال إنفانتينو خلال مأدبة غداء مع زعماء دول مجموعة العشرين بجزيرة بالي في إندونيسيا: «ندائي لكم جميعا هو الحفاظ على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة شهر واحد هي فترة إقامة بطولة كأس العالم».