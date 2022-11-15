التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرئيسين الإندونيسي والفرنسي على هامش حفل العشاء بعد اجتماع مجموعة العشرين المنعقد في إندونيسيا.

وظهر ولي العهد وهو يتحدث مع الرئيس الإندونيسي الذي بدا مهتما بما يقوله سموه، ثم ابتسم وأشار بكلتا يديه إلى ولي العهد.

في الأثناء، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واقفا في المنتصف ويستمع لما يقوله الأمير محمد بن سلمان باهتمام وحرص شديدين وكان متفاعلا جدا في الحديث.

يذكر أن ولي العهد يترأس وفد المملكة المشارك في اجتماع مجموعة العشرين الكبرى، اليوم، والتي تتناول العديد من الملفات الهامة على الساحة الدولية.

على هامش العشاء المقام ضمن قمة #مجموعة_العشرين.. حديث جانبي ثلاثي بين ولي العهد السعودي والرئيسين الفرنسي والإندونيسي. pic.twitter.com/nmQpq19YzQ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 15, 2022