قررت المحكمة الرياضية رفض الطعن الذي تقدمت به تشيلي على مشاركة بايرون كاستيلو مع الإكوادور خلال التصفيات ليحق له اللعب في كأس العالم.

وخرج بايرون كاستيلو من تشكيلة الإكوادور المشاركة في كأس العالم لكرة القدم في قطر، رغم تأكيد محكمة التحكيم الرياضية أحقية اللاعب في اللعب باسم الإكوادور.

يذكر أنه في وقت سابق رفضت المحكمة الرياضية الطعن الذي تقدمت به تشيلي على مشاركة كاستيلو مع الإكوادور خلال التصفيات ليحق له اللعب في كأس العالم.

ورفض الاتحاد الدولي “فيفا” الطعن الذي تقدمت به تشيلي بعد الشكوى أن كاستيلو ولد في توماكو في كولومبيا في 1995 وليس في جنرال فياميل بلاياس بالإكوادور في 1998، وفقا للوثائق الرسمية.