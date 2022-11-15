اعترف الممثل الكندي، ريان غرانثام صاحب الـ 24 عاما، بقتل والدته، والتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو.

وكان الممثل الشاب أطلق النار على والدته أثناء عزفها على البيانو، ومن ثم جلس يشرب المسكرات ويدخن في مارس 2020.

وكشف أمام المحكمة أنه كان يخطط لقتل ترودو، إلا أنه غير رأيه وقرر تسليم نفسه إلى الشرطة.

وأفاد محامي الممثل بأنه عانى من القلق والاكتئاب وكراهية الذات، مشيرا إلى أن رايان أعرب عن رغبته في إيذاء الآخرين وإيذاء نفسه قبل إطلاق النار على والدته.

ومن جانبها حكمت المحكة على ريان غرانثام بالسجن مدى الحياة.