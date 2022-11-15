حذر الخبراء من تناول الأطعمة فائقة المعالجة وتكون عادة جاهزة للأكل أو للتسخين، كالبيتزا المجمدة والوجبات السريعة، فهذه الأطعمة تؤثر على صحة الجسم بشكل كبير وترفع مستويات الإصابة بالسمنة وأمراض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة.

ودرس العلماء معدلات الوفيات في عام 2019، ووجدوا أن زيادة استهلاك هذه الأطعمة المسماة (UPFs) ساهمت في أكثر من 10% من جميع الوفيات المبكرة.

وأشارت إلى أنه من بين 541,260 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عامًا ماتوا قبل الأوان في عام 2019؛ وكان 261,061 من هذه الوفيات ناجما عن أمراض غير معدية يمكن الوقاية منها مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان.