قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، إن الاجتهاد في العمل ساعد موظفون في زيادة رواتبهم.
وذكر “الراجحي”، خلال حديثه في منتدى الرياض الاقتصادي، أنه رأى بالفعل موظفين كانت رواتبهم متدنية لكن رواتبهم تضاعفت 5 أضعاف بسبب انضباطهم وجديتهم بالعمل.
يذكر أن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة انطلقت، بمشاركة جمع من المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.
فيديو | وزير الموارد البشرية م. أحمد الراجحي:
خلال سنتين موظفون تدبلت رواتبهم 5 أضعاف بسبب انضباطهم وجديتهم بالعمل#منتدى_الرياض_الاقتصادي#الإخبارية pic.twitter.com/j1gwDG8aZ3
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 15, 2022
سؤال كيف يمكن أن تتضاعف الرواتب خمس أضعاف خلال سنتين
هل توجد شركة أو مصنع او غير ذلك يزبد الراتب في السنتين خمس أضعاف للمجتهد