قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، إن الاجتهاد في العمل ساعد موظفون في زيادة رواتبهم.

وذكر “الراجحي”، خلال حديثه في منتدى الرياض الاقتصادي، أنه رأى بالفعل موظفين كانت رواتبهم متدنية لكن رواتبهم تضاعفت 5 أضعاف بسبب انضباطهم وجديتهم بالعمل.

يذكر أن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة انطلقت، بمشاركة جمع من المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.