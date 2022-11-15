افتتح رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022، فعالية “بلاك هات” ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، في نسخته الثالثة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وإنفورماتك، وبالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.

وتستمر فعالية بلاك هات التي ستقام في واجهة الرياض حتى 17 نوفمبر الجاري، وتعد الفعالية الأكبر من نوعها في مجال الأمن السيبراني في المنطقة، وسوف تشهد حضور عدد كبير من رؤساء قطاع أمن المعلومات في أهم الشركات العالمية المختصة.

1- القمة التنفيذية: التي تناقش آخر المستجدات في هذا المجال، ومنطقة ورش العمل التقنية، والدورات التدريبية، وقاعة الأعمال التي تضم الشركات الكبرى والناشئة.

2- منطقة آرسنال: التي تتيح للزوار فرصة التعرف على وسائل الاختراق مفتوحة المصدر.

3- منطقة الفعاليات: وتأتي برعاية استراتيجية من NEOM وجوائز بقيمة مليون ريال لمسابقتي “التقط العلم” التي يشارك فيها أكثر من ألف متسابق يشكلون 250 فريقا للفوز بجوائز المسابقة التي تصل إلى 700.000 ريال، إضافة إلى مسابقة “كأس منصة مكافآت الثغرات” التي يتنافس المتسابقون في استقصاء الثغرات الأمنية للفوز بجوائز المسابقة التي تصل إلى 300.000 ريال.

4- منطقة الفعاليات القرية السيبرانية: وتقام فيها ستة تحديات، هي: تحدي اختراق السيارة، الذي يثقف الباحثين الأمنيين حول وظائف أنظمة المركبات، كما تضم المنطقة تحدي فك الأقفال، الذي يعرف الزوار على التقنية المستخدمة لاستغلال نقاط الضعف في الأقفال المختلفة، إلى جانب تحدي المدينة الذكية، الذي يحاكي قطاعات مختلفة من البنية التحتية، حيث يوظف المتسابقون خبرتهم للوصول إلى الثغرات الأمنية في هذه المنشآت الافتراضية.

5- منطقة الفعاليات تحدي اختراق الدرونز: ويعتمد التحدي على التحكم في طائرة الدرون والقدرة على تنفيذ هجمات عليها، وأخيرا، اختراق الرقائق الإلكترونية التي تعرف الزوار على كيفية مهاجمة إنترنت الأشياء وأجهزة الهاتف المحمول.

6- مسابقة “سايبر سييد” المخصصة للشركات الناشئة المشاركة: وتقوم المسابقة باستعراض برامجها أمام لجنة من الخبراء والمستثمرين والفوز بجوائز تتجاوز قيمتها 80.000 ريال.

انطلاق بلاك هات … الفعالية الأكبر في مجال الأمن السيبراني 🇸🇦🔥#موسم_الرياض pic.twitter.com/Wl7abOzXqe — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 15, 2022