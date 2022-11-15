قال المحلل السياسي سامي المرشد أن جميع دول العشرين تهتم بلقاء ولي العهد للاستفادة من مشاريع المملكة الكبرى.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن المملكة اليوم لا تعتمد على معسكر معين أو لا تتاجر مع جهة دون جهة أخرى ، موضحاً أن شراكاتها ممتدة مع كل دول العشرين دون استثناء وفي مشاريع ضخمة وكبيرة وكذلك تتعاون مع هذه الدول وغيرها لمساعدة الدول النامية.

وتابع أن المملكة هي قائدة الأمة العربية ومركز العالم الإسلامي والتطورات التي حدثت في المملكة في الأعوام الأخيرة وإعادة الهيكلة والمشاريع العملاقة والتوجه إلى السياحة وإلى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ، جعلت منها مثالاً يحتذى به.