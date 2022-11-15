أجرى كريستيانو رونالدو محادثات مع بايرن ميونخ، وذلك بعد صعوبة بقائه في مانشستر يونايتد بسبب انتقاداته اللاذعة للنادي ومديره الفني إريك تين هاغ، إذ يخطط رونالدو للرحيل في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال رونالدو خلال مقابلة صحفية أنه يشعر بالخيانة لأن مدرب يونايتد إريك تين هاغ وقادة النادي يحاولون إجباره على الخروج من النادي.

وكان وكيل رونالدو خورخي قد روج لانتقال قائد البرتغال إلى بايرن وعدد من الأندية الأخرى بما في ذلك تشيلسي وسبورتنغ لشبونة ونابولي في الصيف، في محاولة يائسة لإخراج لاعبه من يونايتد، وتحدث أيضًا إلى نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي.