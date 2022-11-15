ألقت الشرطة الإندونيسية القبض على امرأة حاولت إعاقة موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال قمة G20 في بالي.

وذكر مدير قسم العلاقات العامة لشرطة بالي، كومبس سيتيانتو، أن المرأة حملت لافتة تحمل شعارات “أوقفوا الحرب”، و “حقوق الإنسان”، و”السلام” بالتزامن مع مرور موكب الرئيس الأمريكي، وفقا لموقع Kompas.

وأضاف سيتيانتو، أنها قدمت إلى بالي في إجازة برفقة أصدقائها يوم الجمعة 11 نوفمبر، ودرست الجدول الزمني لبايدن من خلال البث المباشر لقمة مجموعة العشرين، وحال وصول موكبه اليوم اقتحمت المنطقة الأمنية بشكل مفاجئ، واعتقلتها قوات الأمن على الفور.