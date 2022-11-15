أكد هشام العسلي مستشار العلاقات الأسرية والنفسية، أن الغيرة سلوك فطري، موجها نصيحة للأزواج للتعامل مع غيرة المرأة.

وقال العسلي خلال برنامج “سيدتي” : “احتوي زوجتك وأسهل من الكلمة الحلوة واللمسة والحضن لا يوجد وتقضي على موضوع الغيرة هذا تماما بمجرد كلمة واحتواء لها”.

وأشار إلى أن حب المرأة دائما أكثر من حب الرجل، قائلا: “الحب الزائد من الزوجة لزوجها يحوله لرجل نرجسي”، مشيرا إلى أن الوضوح والصراحة أمور ضرورية قبل الزواج بين الطرفين.

وبخصوص الطلاق، وجه رسالة للأزواج قائلا: “أرجوكم تطلقوا بهدوء، حرام عليكم أولادكم”، مؤكدا أن الأولاد هم الضحايا والأمر ليس فقط بالصرف عليهم وتوفير المال لهم، لكن يجب الاهتمام بتربيتهم واحتواءهم.

أرجوكم .. أرجوكم .. أرجوكم .. تطلقوا بهدوء واحترام.. هشام العسلي – مستشار في العلاقات الأسرية والنفسية باكيا: حرام عليكم أولادكم@heshamalasali#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/utrJ3iBTUZ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 15, 2022

احتوي زوجتك جيدا.. هشام العسلي – مستشار في العلاقات الأسرية والنفسية: الغيرة سلوك فطري، وهذه نصيحتي للزوج @heshamalasali#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SXPUkD2AnE — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 15, 2022