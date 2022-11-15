أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أحاديث جانبية خلال حفل العشاء الذي أقامه الرئيس الإندونيسي لقادة مجموعة العشرين.
وحرص بعض قادة الدول والمسؤولين على الترحيب بولي العهج، كما أجرى حديث جانبي مع الرئيس الصيني جين بينغ.
يذكر أن ولي العهد ترأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في حديث جانبي مع الرئيس الصيني جين بينغ خلال حفل العشاء الذي أقامه الرئيس الإندونيسي لقادة مجموعة العشرين#محمد_بن_سلمان_في_قمة_بالي#الإخبارية pic.twitter.com/4WcGoMp2bX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2022
فيديو | لقطات لـ #ولي_العهد خلال حفل العشاء الذي أقامه الرئيس الإندونيسي لقادة #مجموعة_العشرين#محمد_بن_سلمان_في_قمة_بالي#الإخبارية pic.twitter.com/ZVLI4tJ22X
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2022
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