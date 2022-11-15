أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أحاديث جانبية خلال حفل العشاء الذي أقامه الرئيس الإندونيسي لقادة مجموعة العشرين.

وحرص بعض قادة الدول والمسؤولين على الترحيب بولي العهج، كما أجرى حديث جانبي مع الرئيس الصيني جين بينغ.

يذكر أن ولي العهد ترأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.