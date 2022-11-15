تعمل الشابة اليمنية إشفاق القاسمي النازحة إلى مأرب على كسب رزقها من ورشة منزلية لصيانة الجوال بتمويل مركز الملك سلمان.
وقالت القاسمي :” هذا المجال كان مقتصرا على الرجال فقط سابقا، ولكني أُتيحت لي الفرصة للالتحاق به، حيث أخذت دورة في صيانة الجوال وطورت نفسي”.
وأضافت ” بدأت في البداية بالأهل والجيران، ثم طبعت كروت ووزعتها بصالات الأعراس” لافتة إلى أنها تجد صعوبة في فتح محل لتعمل به نظرا لتكاليفه لذا فإنها تقوم بأعمال الصيانة من منزلها.
الشابة اليمنية إشفاق القاسمي النازحة إلى #مأرب تكسب رزقها من ورشة منزلية لصيانة الجوال بتمويل مركز #الملك_سلمان#اليمن #العربية pic.twitter.com/SRT6IPds9M
— العربية (@AlArabiya) November 15, 2022
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