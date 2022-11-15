تعمل الشابة اليمنية إشفاق القاسمي النازحة إلى ‎مأرب على كسب رزقها من ورشة منزلية لصيانة الجوال بتمويل مركز الملك سلمان.

وقالت القاسمي :” هذا المجال كان مقتصرا على الرجال فقط سابقا، ولكني أُتيحت لي الفرصة للالتحاق به، حيث أخذت دورة في صيانة الجوال وطورت نفسي”.

وأضافت ” بدأت في البداية بالأهل والجيران، ثم طبعت كروت ووزعتها بصالات الأعراس” لافتة إلى أنها تجد صعوبة في فتح محل لتعمل به نظرا لتكاليفه لذا فإنها تقوم بأعمال الصيانة من منزلها.