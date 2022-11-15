اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم استعداداته لمواجهة منتخب كرواتيا وديًا ظهر يوم غدٍ الأربعاء.

وأجرى اللاعبين عصر اليوم حصة تدريبية اشتملت على تمارين الإحماء وتمرين التمرير، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

يذكر أن منتخبنا الوطني سيستهل مبارياته في المونديال يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة منتخب الأرجنتين، فيما يواجه منتخب بولندا يوم 26 من الشهر ذاته قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر.