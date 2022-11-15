شهد حفل العشاء الذي أقامته إندونيسيا لقادة ‎مجموعة العشرين وضيوفها اليوم الثلاثاء استعراضات فنية وغنائية، وذلك على هامش القمة التي تُعقد في بالي.

وافتتح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قمة مجموعة العشرين في بالي اليوم ، حيث من المتوقع أن يضغط قادة دول المجموعة على روسيا لإدانة حربها ضد أوكرانيا.

وقال الرئيس الإندونيسي “إنه شرف لبلادي أن تستضيف هذه القمة.. أدرك أننا نحتاج إلى جهود ضخمة حتى نتمكن من الجلوس معاً في هذه القاعة”.