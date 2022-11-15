قال الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب أن الإدمان الوحيد المسموح به في العالم هو “الكافيين” وهو أكثر مادة إدماناً في العالم ولا يحاسب عليه القانون.

وتابع النمر عبر برنامج سيدتي أن الشباب يريدون أدرينالين أعلى ونشاط مستمر ، لافتاً إلى أن مع تقدم العمر لا يستطيع الجسم تحمل كمية الكافيين.

وأضاف أن التوقف المفاجئ عن الكافيين يؤدي إلى أعراض انسحابية كالصداع والخمول والأرق ورجفة في الجسم والطريقة الأفضل للتخلص من إدمان الكافيين هو التقليل بالتدريج حتى الوصول إلى 300 و 400 مللي جم يومياً بشرط عدم تسببه في مشاكل صحية.

وأوضح أن نبتة الجنسينج ليس بها سحر وهي فقط منشطة وأخذها دون حدوث أعراض جانبية جائز أما إذا سببت تأثيرات على الضغط أو القلب يجب التوقف عنها.