أكد أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور سعيد الغامدي أن دول الغرب الذين يدعون الحفاظ على البيئة ويزعجون دول النفط هم الآن يستخرجون الفحم

وقال الغامدي :” مشكلة الحرب الأوكرانية اقتصادياً، حيث الآن حينما توقف الإنتاج الأوكراني والروسي في مختلف السلع عالمياً أصبحت كوارث”.

وأضاف “الغرب الذي يتشدد دائما بالمحافظة على البيئة ويزعج دول النفط بالانبعاثات، الآن يعود مرة أخرى لاستخراج الفحم ونسى تلك الشعارات بالمحافظة على البيئة وغيرها لأن الوضع الاقتصادي صعب جدا “.