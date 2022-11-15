أقدمت أم في مصر على استغلال ابنتها الصغيرة أسوأ استغلال، جراء مشكلة أسرية نشبت بينها وبين زوجها.

وكان الزوج قد اقترض من الزوجة مبلغ من المال وحين طالبته بإعادته لم يرده إليها، لتخطط الأخيرة لخطة شيطانية.

وفي إطار إستعادة الأموال التي اقترضها منها زوجها، اتفقت الأم مع إحدى صديقاتها على حيلتها الشيطانية بأن تنتظر خروج ابنتها من المنزل وهي في طريقها إلى المدرسة وتخطفها وتتركها معها على أن تتصل بزوجها وتساومه على مبلغ مالي نظير إعادة طفلته.

وكشفت تحريات الشرطة أن وراء إرتكاب الواقعة والدة الطفلة وصديقتها، وتم ضبطهما.